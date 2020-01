I Charytatywny Zlot Morsów w Lginiu. Na plaży zameldowało się około 300 morsów i foczek [ ZDJĘCIA CZ. 2/3]

Dziś tj. 19 stycznia 2020 roku w samo południe na lgińskiej plaży zainaugurowano I Charytatywny Zlot Morsów. Na wezwanie wschowskich morsów przybyły do Lginia zimnolubni ze Sławy, Wijewa, Włoszakowic, Zielonej Góry, Darłowa, Leszna, Świebodzina, Kożuchowa, Nowej Soli, Głogowa, Góry, Gostynia, Brenna i Gubina. Organizatorem imprezy był klub Morsy i Foczki Wschowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Bliżej Autyzmu oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Dochód z imprezy został przeznaczony na leczenie 17 - letniego Dominika Karbowskiego, a konkretnie na zakup specjalistycznego wózka kudu. Cel udało się osiągnąć! Zebrano całą potrzebną kwotę.

