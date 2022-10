- I ja mam robić z czegoś takiego obiad? Malutkie dziecko w tym wykąpać - skarży się Czytelniczka z Zielonej Góry i pokazuje zdjęcia

Woda w Zielonej Górze. Przypadek ze Wzgórza Braniborskiego

Czytelniczka z Zielonej Góry przesłała zdjęcia wody ze swojego mieszkania. To Wzgórze Braniborskie, tuż obok zabytkowej wieży obserwacyjnej. Na fotografiach widać wodę w zlewie i szklance. Kolor zbliżony do żółtego i pomarańczowego nie zachęca do użytku. Co się stało?

- Co jakiś czas mamy w bloku takie kwiatki. Przecież tego nawet nie można wodą nazywać. I ja mam robić z czegoś takiego obiad? Malutkie dziecko w tym wykąpać? To są jakieś żarty! - skarży się Czytelniczka.

Sprawdziliśmy w spółce Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja, czy w okolicy prowadzone są prace. Okazało się, że nie. A blok, o który chodzi, jest zasilany z hydroforni będącej własnością Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która odpowiada za stan wody. Zapewniono nas, że z wodociągów woda wypływa czysta.