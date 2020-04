I Ty możesz pomóc uczniom w nauce. Masz niepotrzebnego laptopa? To udostępnij go Stowarzyszeniu "Kolorowy Chynów". Sprzęt trafi do dzieci

Najpierw, by pomóc innym, zielonogórskie stowarzyszenie zabrało się za szycie masek. Pisaliśmy o tym tutaj:

- Jako Stowarzyszenie Kolorowy Chynów uruchomiliśmy kolejną akację o charakterze lokalnym, która może pomóc dostosować się do obecnych warunków nauczania - wyjaśniają inicjatorzy akcji.

Szkoły są zamknięte, dzieci uczą się online. No tak, tylko co mamy zrobić, gdy brakuje nam do tego odpowiedniego sprzętu?

Stowarzyszenie "Kolorowy Chynów" ruszyło z akcją "Udostępnij laptopa"

Społecznicy zachęcają, by kontaktować się z nimi (można to zrobić przez: profil facebookowy stowarzyszenia, jeśli nasze dziecko ma lekcje w formie online, a nie posiadamy dla niego komputera. Albo gdy przy jednym komputerze obecnie musi pracować kilka uczniów, co bardzo utrudnia pracę.