Ida Nowakowska poprowadzi nowy program dla mam. Odpowie na nurtujące pytanie

Nowe wyzwania w życiu prywatnym i zawodowym

Ida w nowym formacie będzie pokazywała, jak sama radzi sobie z rolą młodej mamy. Pierwsza kąpiel, pierwszy spacer - to wyzwania, przed którymi staje każda mama. W głowie każdej kobiety pojawiają się wówczas setki pytań: na co uważać, co ze sobą zabrać, co faktycznie się sprawdzi i czego się wystrzegać. Prowadząca zmierzy się z nimi, dzieląc się wnioskami z widzami i odpowiadając na setki nurtujących młodych rodziców pytań.