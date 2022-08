Idziesz w piątek w Zielonej Górze na zakupy? Przy okazji możesz oddać krew. Sprawdź, jak łatwo się do tego przygotować

Najbardziej potrzebna jest krew grup: 0 RhD-, A RhD+, B RhD- i AB RhD-.

- O tej porze roku mniej osób oddaje honorowo krew, a jednocześnie latem statystycznie dochodzi do większej liczby wypadków, w których potrzebna jest transfuzja - przypomina biuro prasowe Focus Mall Zielona Góra. Stąd współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Najbliższa zbiórka odbędzie się w ten piątek, 12 sierpnia, w godz. 9.00 – 14.00 na placu przed Galerią od strony ul. Wrocławskiej.

- Zawsze chętnie wspieramy lokalne inicjatywy, więc gdy dowiedzieliśmy się, jak wygląda sytuacja w centrum krwiodawstwa w czasie wakacji, bez wahania podjęliśmy współpracę” – mówi Anna Łukasiewicz, marketing manager Focus Mall Zielona Góra. - Na głównym placu przed galerią krwiobus parkował już niejednokrotnie, a takie akcje odbywają się raz, dwa razy do roku. Zapraszamy zielonogórzan do włączenia się do tej szlachetnej akcji.