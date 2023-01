[II wojna światowa] Kościół ostoją polskości podczas okupacji

Osoby drugiego planu

Podobną rolę duchowieństwu rzymskokatolickiemu przyszło pełnić podczas II wojny światowej. Wówczas to jego przedstawiciele dzielili los narodu jako depozytariusze wiary, tradycji narodowych - i co bezcenne - przeciwdziałali też moralnemu rozprężeniu. W efekcie po zakończeniu zmagań wojennych autorytet Kościoła i duchowieństwa wzrósł. Przez długie lata zaborów - także w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej, ale także w PRL - Kościół katolicki pozostawał też jedyną niezależną od władzy instytucją, znajdującą oparcie w Stolicy Apostolskiej. Jak pisze przywoływany już Robert Zapart: „Brak de iure i de facto kontaktów pomiędzy III Rzeszą i Rządem RP skutkował przejęciem przez niego roli rzecznika polskiej racji stanu na zajętych przez Niemcy i Sowietów terenach”. Co istotne, w modus operandi Kościoła, jego gremiów kierowniczych - od wieków - wpisana jest ostrożność w podejmowaniu działań konspiracyjnych - mogących skutkować represjami, a w rezultacie przyczynić się, czy to posłużyć jako pretekst do wymierzenia represji o charakterze personalnym czy strukturalnym. Dlatego też w przypadku omawiania zaangażowania duchowieństwa w prace PPP, stwierdzić należy za prof. Krzysztofem Jasiewiczem, iż w poczynania sensu stricto podziemne, tajne angażowali się kapłani należący zasadniczo do tzw. drugiego planu Kościoła. A więc nie mogli to być, i nie byli, hierarchowie, profesorowie seminariów, przeorowie czy gwardianie, księża dziekani czy nawet proboszczowie. Raczej ten typ działalności podejmowali wikariusze, kapelani wojskowi, duchowni nie sprawujący ważnych funkcji, czy kapłani działający na terenie innej diecezji.