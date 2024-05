Ile jest Lubuszczyzny w Zielonej Górze? Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą autorem książki "Odrzania. Podróż po ziemiach odzyskanych"

Dni Otwartych Piwnic w Zielonej Górze. Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

– Opowieści o wiecznie piastowskich ziemiach nie mają tutaj zbyt dużego sensu. Pojęcia, które krążą ziemi uzyskane, wyzyskane, zwracają uwagę na pewien aspekt rzeczywistości. Możemy powiedzieć ziemie wyzyskane i to jest uczciwe, wyzyskane przez Sowietów, Polaków. To dotyczy tego aspektu, że ktoś przyjechał, zabrał cegły, dzieła sztuki, nie wiadomo, co jeszcze wyszabrował. Możemy powiedzieć uzyskane, myśląc o traktatach. Ale potrzebowałem słowa nowego, które jednocześnie będzie trochę bajkowe – wyjaśniał pochodzenie słowa Odrzania Rokita.

Lubuszczyzna. Długi proces

Rokita przytoczył słowa prof. UZ dr hab. Marcelego Tureczka, który mówił, że „Lubuszanie są w tym momencie, że już widzą, kim nie są, ale jeszcze nie wiedzą kim są”. – To dla mnie strasznie ciekawe, przyjeżdżać do Was, obserwować te procesy, które tutaj są pewnie znacznie mniej posunięte niż na Dolnym Śląsku, jeszcze mniej niż na Górnym śląsku, a znacznie bardziej niż w kilku innych miejscach – mówił Rokita.

Autor książki podczas spotkania przywołał też postać Zbigniewa Czarnucha, który miał duże znaczenie dla powstałej treści. Rokita opowiadał, jak historyk i działacz przez dekady odniemczał te tereny, a w latach 80. zmienił zdanie. Dlatego zapytał go, „kiedy miał pan rację”. – Odpowiedział mi, że dwa razy miał rację, najpierw niszcząc niemieckie, a później ratując to, czego nie zdążył zniszczyć. Istnieje coś takiego, jak racja czasu. Nie ma jednej księgi, w której można by zapisać uniwersalną zawsze prawdę – wyjaśniał Z. Rokita.

Autor mówił o książce Odrzania, że przedstawia dużo myśli do zastanawiania się, a jednocześnie nie daje odpowiedzi. – Jeśli mam do wyboru dawać odpowiedzi bez pytań, albo pytania od odpowiedzi, to znacznie bardziej wolę zadawać pytania bez odpowiedzi, to znacznie uczciwsze – podkreślał.