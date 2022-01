Ile kosztuje paliwo na stacjach benzynowych w Zielonej Górze? Zobacz tutaj!

Od 20 grudnia rząd obniżył stawki podatku akcyzowego od paliw do minimum obowiązującego w UE. Paliwa zostały też zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Rozwiązania te doprowadziły do obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. 11 stycznia rząd ma ogłosić tarczę antyinflacyjną 2.0, w której zapowiada m.in. obniżenie stawki VAT na paliwa z 23% na 8%, co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla o 60-70 gr. Premier zapowiada, że ceny paliw spadną do 5 zł/l. Obniżka VAT na paliwa ma obowiązywać od lutego 2022 r. i będzie wprowadzona na pół roku. Sprawdź aktualne ceny paliw na stacjach benzynowych w Zielonej Górze >>>. Czytaj też: Lubuszanie jeżdżą za szybko. W nowym roku już kilka osób straciło prawa jazdy i zapłacili kilka tys. złotych mandatu! https://gazetalubuska.pl/lubuszanie-jezdza-za-szybko-w-nowym-roku-juz-kilka-osob-stracilo-prawa-jazdy-i-zaplacili-kilka-tys-zlotych-mandatu/ar/c4-15981983 Zobacz wideo: Play Play Gazeta Lubuska. Nowy taryfikator mandatów od 2022 roku. Wysokie kary dla piratów drogowych

Pixabay