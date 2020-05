Ile kosztuje rozwód w 2020 roku? Rozwód bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie – co warto o nim wiedzieć? Od czego zależą koszty?

Rozwieść można się na dwa sposoby:

bez orzekania o winie; z orzekaniem o winie - jednego lub obojga małżonków.

Sposób rozwodu wpływa, m.in. również na to, ile będzie nas kosztował rozwód.

Rozwód bez orzekania o winie

Podstawowa informacja o tym sposobie rozwodu brzmi: jeśli małżonkowie chcą rozwieść się bez orzekania o winie, to tak właśnie będzie. Wówczas przedstawia się jedynie dowody niezbędne, by móc wykazać, że doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Zapamiętaj: w przypadku rozwodu bez orzekania o winie konieczne jest, aby było to na zgodny wniosek obu stron.

Ile kosztuje rozwód w 2020

Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł i jest stała, odgórnie ustalona. Wnosi ją małżonek wytaczający powództwo. Na koniec procesu opłata ta jest rozliczana. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd zwraca 300 zł, czyli opłata wniesiona przez powoda wynosi 300 zł oraz nakłada na pozwanego obowiązek uczestnictwa w niej w połowie (czyli każdy po 150 zł).