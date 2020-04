Ile punktów miałby Falubaz? Pamiętacie ten zacięty mecz?

zobacz galerię (34 zdjęcia) Ile punktów mieliby na koncie żużlowcy Falubazu Zielona Góra, gdyby ekstraligowy sezon 2020 ruszył zgodnie z planem? Epidemia koronawirusa sprawiła jednak, że PGE Ekstraliga odwołała wszystkie kwietniowe spotkania. 17 kwietnia zielonogórzanie mieli zmierzyć się z GKM-em Grudziądz. Ciekawe, czy mecz byłby tak bardzo zacięty, jak ten przed rokiem. Obejrzyjcie galerię zdjęć z tamtego s[potkania >>>> Mariusz Kapała zobacz galerię (34 zdjęcia)

To zagadka nie do rozstrzygnięcia, pewne jest natomiast to, że zielonogórzanie powinni już być po trzech meczach. Epidemia koronawirusa sprawiła jednak, że PGE Ekstraliga odwołała wszystkie kwietniowe spotkania. Najpewniej żaden mecz nie odbędzie się również w maju. Falubaz w pierwszych trzech ligowych kolejkach miał rywalizować z ROW-em Rybnik na wyjeździe, a na własnym stadionie z Włókniarzem Częstochowa i GKM-em Grudziądz. Z tym ostatnim rywalem zielonogórzanie mieli zmierzyć się 17 kwietnia. Ciekawe, czy mecz byłby tak bardzo zacięty, jak ten przed rokiem. Falubaz, również w kwietniu, rywalizował z GKM-em, po pasjonującym meczu wygrał 46:44. Pieczęć na zwycięstwie gospodarzy postawił w ostatnim wyścigu Martin Vaculik.