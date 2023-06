Ile zapłacimy w tym sezonie za wypożyczenie sprzętu wodnego? Sprawdziliśmy to w Łagowie Lubuskim

Ile kosztuje wypożyczenie sprzętu wodnego w Łagowie Lubuskim?

Obserwujemy to w Łagowie Lubuskim, gdzie Lubuszanie bardzo chętnie spędzają weekendy czy urlopy. Na razie jednak tłumów nie ma. Pracownicy wypożyczalni rowerów wodnych wypatrują klientów. Mówią nam, że zdarzają się pojedyncze wypożyczenia. A oni już od mają są w pełnej gotowości. Sprzęt jest sprawdzony, wymyty… Za wypożyczenie pięcioosobowego roweru wodnego zapłacimy 40-50 zł za godzinę (więcej o 10 zł niż rok temu). Za mały dwuosobowy – 25-30 zł za godzinę (cena pozostała na zeszłorocznym poziomie). Wypożyczenie deski o koszt 25-30 zł, tyle samo zapłacimy za kajaki. Miejsc, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt wodny w Łagowie nie brakuje. Właściciele za jeden rower zapłacili około 15 tys. zł, a za łódź typu koło – 50 tys. zł. Liczą więc, że sezon będzie udany i ciepłych, słonecznych dni nie zabraknie.

Zainteresowane wypożyczeniem rowerów wodnych były m.in. Ania i Kasia, które przyjechały z Warszawy.

- Pochodzimy z tych stron. Obecnie mieszkamy w Warszawie. Co roku nasza firma organizuje wyjazdy integracyjne. Zaproponowałyśmy, żeby tym razem wypocząć na Ziemi Lubuskiej. W Łagowie dawno nie byłyśmy. Wiele się tu na plus zmieniło – przyznają. A na pytanie, jak oceniają ceny za wypożyczenie sprzętu, odpowiadają: - Jak się przyjeżdża wypocząć, to się nie żałuje pieniędzy na atrakcje. Raz się żyje.