Ilu wiernych chodzi do kościoła? Wielkie liczenie już w najbliższą niedzielę

W ubiegłym roku planowane liczenie wiernych w ogóle się nie odbyło. To z powodu pandemii oraz związanych z nią obostrzeń. W październiku zaczęły obowiązywać nowe zasady podczas uroczystości religijnych, co oznaczało, że w strefie żółtej w czasie sprawowanych liturgii mogła przebywać w kościele maksymalnie jedna osoba na cztery metry kwadratowe, a w trefie czerwonej jedna osoba na siedem metrów kwadratowych powierzchni świątyni.

Wierni rezygnowali także z wielu sakramentów - między innymi chrztów i ślubów, by poczekać na bardziej sprzyjający moment. Liczby za 2020 rok trudno byłoby zatem porównywać z wcześniejszymi.

Przeczytaj też: W 2020 roku zmarło 19 kapłanów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. "Tylu księży, co w zeszłym roku, to chyba nigdy nie umarło"

Tak powstaje mapa religijności

W tym roku badanie praktyk religijnych zostanie przeprowadzone 26 września. Parafie otrzymują specjalny kwestionariusz, w którym muszą uwzględnić wiernych obecnych i przystępujących do Komunii świętej na każdej mszy, a także we wszystkich świątyniach należących do danej parafii. Wypełnione formularze najpierw trafią do miejscowej kurii biskupiej, a następnie są zbiorczo przesyłane do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Zebrane w ten sposób dane posłużą do uaktualnienia statystyk w Kościele katolickim. W ten sposób powstaje tak zwana "mapa religijności".