IMGW ostrzega przed suszą. Wprowadza też nowy rodzaj ostrzeżenia. Kiedy spadnie deszcz? Jakie są prognozy długoterminowe?

Ostrzeżenia będą wydawane od 1 maja 2020 r. Co istotne – wydany alert nie ma terminu ważności. To oznacza, że jeśli sytuacja się poprawi, ostrzeżenie wygaśnie. Jeżeli jednak przepływy znowu spadną, alert zostanie wydany ponownie.

IMGW szacuje, że tegoroczne susze najprawdopodobniej odbiją się na rolnictwie. Długoterminowe prognozy pogody nie nastrajają pozytywnie. Kwiecień najprawdopodobniej nie przyniesie deszczu. Nieco lepiej może być w w maju. Czerwiec jednak także zapowiadany jest jako gorący i suchy. Grzegorz Walijewski tłumaczy: - Obecna sytuacja prowadzi do rozwoju suszy glebowej, co w okresie wzrostu i kwitnienia roślin uprawnych, a następnie zawiązywania owoców, może się odbić niekorzystnie na wysokości plonów. Biorąc pod uwagę, że prognozowane niedobory opadów są podobne do tych z roku 2019, możliwy jest scenariusz zakładający podobne lub większe straty niż w roku ubiegłym.

Prognoza długoterminowa. IMGW mówi o prawdopodobnym wilgotnym maju

Maj może być wilgotniejszy – to miesiąc letnich burz. Już teraz z analiz IMGW wynika, że w przyszłym miesiącu suma opadów się zwiększy, szczególnie na południowym wschodzie Polski. Nawet jeśli burze będą „dopisywać”, na dłuższą metę nie pozwolą one na poprawę sytuacji hydrologicznej. Grzegorz Walijewski wyjaśnia: - Opady burzowe mogą przyczynić się do podniesienia się stanów wody do strefy stanów średnich i wysokich, a nawet do wystąpienia wezbrania na niektórych rzekach. Jednak po przejściu fali wezbraniowej stany wody będą szybko wracać do poprzednich, niskich wartości. W przypadku przesuszonego gruntu wody opadowe bardzo szybko spływają do cieków, zamiast przedostawać się do gleby.

Czy Polacy powinni oszczędzać wodę? Czy możemy obawiać się braków wody? IMGW przypomina, że za marnotrawienie wody przyjdzie nam słono zapłacić. Szczególnie teraz powinniśmy pamiętać o oszczędnościach.