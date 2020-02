IMGW wydał ostrzeżenie dla Lubuskiego. Będzie mocno wiało. Nadchodzi huragan Denis

Jak tłumaczą synoptycy z IMGW-PIB, na początku obecnego tygodnia Polska znalazła się w zasięgu głębokiego niżu. Ciśnienie w jego ośrodku zmniejszyło się do około 945 hPa, co jest wartością rzadko spotykaną. Niż ten przyniósł dynamiczną pogodę, w tym bardzo silne i niszczące porywy wiatru nad zachodnią, północną oraz środkową Europą.

W niedzielę w całym kraju przewidywane są porywy wiatru: do 75 km/h, w pasie wybrzeża do 85 km/h, w górach do 120 km/h. Najsilniej wiatr będzie wiał w nocy z niedzieli na poniedziałek – wtedy powinniśmy uważać najbardziej.

Ostrzeżenie wydane przez IMGW obowiązuje woj. lubuskie od godz. 17:00 dnia 16.02.2020 do godz. 03:00 dnia 17.02.2020. - Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h , w porywach do 80 km/h z południowego zachodu - informuje Lech Buchert, dyżurny synoptyk IMGW-PIB.

Przypomnijmy. W niedzielę (9 lutego) wieczorem potężny orkan "Sabine" nadciągnął znad Atlantyku i uderzył w północno-zachodnie krańce Niemiec. Nad Morzem Północnym wiatr osiągał do 120 km/h, natomiast w górach nawet do 170 km/h. Niszczycielskiej wichurze towarzyszyły ulewne deszcze.

Potężna wichura dotarła również do Polski. Prędkość wiatru na znacznym obszarze kraju osiąga porywy do ok. 70-90 km/h. A miejscami nawet do 100 km/h.

Opracowane na podstawie: IMGW-PIB

WIDEO: Pogoda dla woj. lubuskiego na 16.02 2020