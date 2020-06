Imieniny Florianny 2.06. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Floriannie? Oryginalne życzenia imieninowe

Florianno z Zielonej Góry! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego.

Prześlij Floriannie miłe życzenia imieninowe

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Znajdź najbliższą kwiaciarnię w Zielonej Górze

