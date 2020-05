Imprezy gminne i sołeckie nie odbędą się w gminie Świdnica również w lipcu i sierpniu. Czy fundusze na ich organizację pójdą na coś innego?

Lokalnych imprez w lipcu i sierpniu w gminie Świdnica nie będzie, co z funduszami na ich organizację?

Nie ma co ukrywać, wpływów do budżetów miast i gmin przez epidemię będzie mniej. Co stanie się z funduszami, z których miały być organizowane imprezy w gminie?

- Część tych pieniędzy zostaje i ich nie dotykamy, dlatego że tak naprawdę nie wiemy, jakie będą skutki finansowane sytuacji ogólnopolskiej - zauważa wójt Krzysztof Stefański. - I o ile niższe będą wpływy do budżetu. Będziemy mogli to dopiero ocenić pod koniec roku. Jeżeli nie będzie dochodów, to naturalna sprawa, że wydatków nie powinniśmy czynić i będziemy czekać na rozwój sytuacji.