Indeks z poślizgiem, czyli co namieszał na UZ koronawirus

Koronawirus: Studenci mogą skrócić praktyki

To samo dotyczy praktyk - zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, można skrócić czas trwania praktyk i w sposób alternatywny osiągnąć efekty uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny. Jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki, opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną. W przypadku, kiedy praktyki zostały zaplanowane w semestrze letnim roku akad. 2019/2020, a nie odbyły się z przyczyn pandemii i nie można w sposób alternatywny osiągnąć efektów uczenia się, praktyka zostanie zaplanowana do realizacji w roku akademickim 2020/2021. Są jednak kierunki gdzie praktyka określona jest w standardach kształcenia i nie istnieje możliwość zaliczenia efektów uczenia się w sposób alternatywny. Terminy zrealizowania tych praktyk zostaną przesunięte do czasu umożliwiającego ich zrealizowanie.