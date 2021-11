Indonezja przyciąga Polaków, ale co Indonezyjczycy wiedzą o Polsce? Rozmawiamy z Piotrem Śmieszkiem, przewodnikiem, blogerem i pisarzem

Kurtki okazały się faktycznie dobre jakościowo i przystępne cenowo zatem wizyty w Indonezji powtarzały się co kilka miesięcy. Los tak pokierował przeznaczeniem, że biznesy przeszły z czasem do historii, a Indonezja pozostała.

Do Indonezji przyleciałem pierwszy raz w roku 2001, czyli w tym roku mija równe 20 lat mojej „indonezyjskiej przygody”. Pierwsza wizyta była stricte biznesowa. Przyleciałem na wyspę Jawę, do państwa położonego na równiku, w poszukiwaniu… zimowych kurtek puchowych. Po studiach magisterskich zajmowałem się szeroko pojętą branżą tekstylną, a życzliwi podpowiedzieli mi, że w Indonezji szyje się najlepsze kurtki, co postanowiłem sprawdzić przy okazji wizyty biznesowej w „sąsiedniej”, oddalonej niespełna 3 godziny lotu, Tajlandii.

Jak zaczęła się Pańska przygoda z Indonezją? Co Pana przywiodło na wyspy i co sprawiło, że został Pan tam na stałe?

W ciągu 20 lat regularnego odwiedzania, a potem mieszkania w Indonezji, na pewno dobrze Pan poznał mieszkańców tego kraju. Jakie są najbardziej uderzające różnice między życiem w Polsce a życiem w Indonezji? Co Indonezja robi lepiej, a co gorzej niż Polska?

Pierwsza uderzająca różnica to wspomniana już wcześniej pogoda. Z niej w pewnym sensie wypływają inne różnice, jak chociażby spowolniony rytm życia, szczególnie w okolicach południowych upałów oraz odpowiednik hiszpańskiej „maniany” czyli indonezyjskie besok/esok, oznaczające literalnie jutro lub potem. Jest to dosyć bolesne i denerwujące dla osoby oczekującej dyscypliny i mobilności w otaczającej rzeczywistości, ale z czasem można się do tego przyzwyczaić, dopasowując oczekiwania do panujących realiów [śmiech].