Instytut Równości prostym napisem przekonuje mieszkańców, by zostali w domu. Rozdaje też maseczki, uruchamia pomoc telefoniczną...

Jeśli przez społeczną kwarantannę, spowodowaną epidemią koronawirusa , czujesz się samotny, to zielonogórski Instytut Równości ma pomysł idealny dla Ciebie.

Głównie chodzi tu o skierowanie się do osób starszych, które na co dzień nie obsługują internetu. Ale myślimy o wszystkich, którzy chcą nawiązać relacje.

- Przyjacielski telefon powstał tym razem nie z mojej inicjatywy, ale innych osób chętnych nieść pomoc, gotowych do rozmowy, odbierania telefonów - wyjaśnia wiceprezes zielonogórskiego Instytutu Równości, Kacper Kubiak . - Różnica w tym telefonie polega na tym, że nie odbierają psychiatrzy, psycholodzy, tylko "zwykli" ludzie.

Tutaj znajdziecie szczegółowe kontakty do zielonogórskiego "Przyjacielskiego Telefonu":

- Stworzyliśmy specjalne napisy. Jeden z nich głosi: "Jeżeli możesz to przeczytać, to idź do domu" - mówi Kacper Kubiak.

Jest jeszcze drugi wzór. Wolontariusze metodą kalki odbijają w mieście prostą grafikę, zachęcającą do zachowania odpowiedniej odległości 2 metrów, by minimalizować ryzyko zakażenia. Wszystkie te napisy są wykonywane sprejem na bazie kredy. Korzyść jest więc podwójna - społeczna moc komunikatu, zachęcająca do zostania w domu, dbania o bezpieczeństwo i nieniszczenie wspólnego mienia.