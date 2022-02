Integracja to ostatnia prosta żużlowców Stelmetu Falubazu Zielona Góra w przygotowaniach do sezonu

- Ja aerobik akurat najmniej lubię – stwierdził Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu. – Wbrew pozorom nie jest to łatwa jednostka treningowa, jednak ja wolę bardziej dynamiczne, inne ćwiczenia. Ale nie ma płaczu, jeśli trzeba wezmę udział w tych zajęciach. A jeśli chodzi o moje przygotowania do sezonu, to nie ma niepokojących sytuacji. Ja robię swoje, tunerzy robią swoje i moi mechanicy robią swoją. Jest trochę kłopotu z częściami, wszyscy je mają, bo firmy z racji pandemii mają lekkie opóźnienia, ale do połowy marca na pewno będę przygotowany. Mniej więcej wtedy, jeśli pogoda pozwoli, przewidujemy pierwsze jazdy na torze. A moje przygotowania fizyczne? To co miałem zrobić, zrobiłem. Przede mną jeszcze dwa tygodnie treningów, na pewno będę gotowy.