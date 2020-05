Inwazja olbrzymich szerszeni w USA. Kiedy dotrą do Polski? Tych owadów jeszcze niedawno u nas nie było

Co nam zagraża ze strony insektów, których jeszcze kilka lat temu tutaj nie było? Które z nich pojawiły się już w Polsce?

Wraz ze zmianą klimatu na cieplejszy migruje fauna i flora. Owady ciepłolubne, które niegdyś były spotykane jedynie w tropikach, coraz częściej pojawiają się w Europie, gdzie wzrost temperatur zapewnił im optymalne warunki do życia. Czasem za wędrówki gatunków odpowiedzialny jest człowiek, który nieświadomie przewozi je wraz z transportem towarów. Migracja roślin i zwierząt zawsze jednak odbija się na środowisku, zagrażając nie tylko gatunkom rodzimym, ale także ludziom. Wraz z inwazją tropikalnych owadów przybywają do nas wcześniej niespotykane choroby.

Vespa mandarinia stanowi także zagrożenie dla rodzimej populacji owadów, bowiem jego pożywieniem są pszczoły. Jest także bardziej agresywny niż znany nam szerszeń europejski. Odkąd pojawił się w Stanach Zjednoczonych, amerykańscy pszczelarze obserwują znacznie liczniejsze przypadki martwych pszczół. Jest to niezwykle niepokojące w momencie, w którym populacja tych pożytecznych owadów spada.

Ugryzienie szerszenia azjatyckiego jest dla ludzi śmiertelnie niebezpieczne ze względu na reakcję alergiczną, którą wywołuje jego jad. W samej Japonii co roku umiera przez niego nawet 40 osób.

Szerszenie są najbardziej niszczycielskie późnym latem i wczesną jesienią, gdy poszukują źródeł białka do zaspokojenia potrzeb przyszłorocznych królowych. Atakują ule pszczół miodnych, zabijając dorosłe owady i pożerając larwy oraz poczwarki.

Kiedy szerszeń azjatycki dotrze do Polski?

Szerszeń azjatycki to największy szerszeń świata, którego rozpiętość skrzydeł sięga ponad 7,5 cm, oryginalnie występuje we wschodniej Rosji, Azji południowej i południowo-wschodniej. W 2004 roku szerszeń trafił do Francji prawdopodobnie z transportem chińskiej porcelany i od tego czasu powiększa swój zasięg średnio o 100 km rocznie.

Obecnie rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach Europy, zaś położone najbliżej Polski skupisko jego gniazd znajduje się w niemieckiej Hesji. Prawdopodobnie szerszeń niebawem przekroczy naszą zachodnią granicę - na szczęście jeszcze do tego nie doszło.

Które inwazyjne gatunki owadów pojawiły się już w Polsce?