Inwestycje w Zielonej Górze. Co się tutaj buduje? Kiedy planowany jest koniec prac?

Na drogach Zielonej Góry. Remont ważnego skrzyżowania

Skręt z ul. Batorego od strony miasta w ul. Zamoyskiego do tej pory nie był i nie jest jeszcze komfortowy. Trzeba przepuścić jadących od strony Łężycy do miasta, a jednocześnie z miasta jadą kierowcy do Łężycy. Uczucie, że ktoś zahaczy auto z przodu lub z tyłu bezcenne. I zwłaszcza to ma się zmienić i poprawić.

- Każdy skręt w lewo z głównej drogi w poprzeczną będzie odseparowany kolizyjnie od ruchu na wprost - mówił podczas zawierania umowy z wykonawcą inwestycji Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze.

Takie rozwiązanie zastosowano na skrzyżowaniu ul. Energetyków z ul. Elektronową. To zdecydowanie poprawia poczucie bezpieczeństwa kierowców.

Co jeszcze zmieni się na remontowanym skrzyżowaniu?