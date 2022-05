Inwestycje w Zielonej Górze. Pojawiły się schody do tej inwestycji. Jest 6 milionów do wydania, a firmy chcą prawie 10 milionów więcej

Inwestycje w Zielonej Górze. Planowane zmiany w Parku Tysiąclecia

Rewitalizacja parku Tysiąclecia w Zielonej Górze zakłada m.in. przebudowę placów i ścieżek oraz budowę nowych z systemem odprowadzenia wody opadowej. Nowe planowane obiekty to m.in. tężnia solankowa, ogród sensoryczny i ścieżka sensoryczna oraz fontanna, a także toaleta publiczna.

Zakres prac jest spory i został dokładnie opisany w zamówieniu publicznym, które miasto ogłosiło w kwietniu. Kilka dni temu otwarto oferty od potencjalnych wykonawców. Okazało się, że to, na co miasto planowało wydać ok. sześć milionów złotych, według trzech firm z różnych miejscowości kosztować będzie niemal 16 milionów.