Inwestycje za prawie 70 mln zł w Zielonej Górze. Jaki mają cel? Miasto nie może być dłużej zalewane podczas deszczu

ZWIK podpisał umowę z wykonawcą na zbiornik

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja (ZWiK) podpisał umowę na kolejne zadanie pn: „Realizacja Kontraktu I w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I.” W ramach kontraktu zostanie wykonany specjalny zbiornik usytuowany na lewobrzeżnym bajpasie cieku Kanału Łącza. Jest on jednym z głównych odbiorników wód deszczowych z terenu miasta. Projektowany zbiornik będzie służył do transformacji fali wezbraniowej w cieku po wystąpieniu deszczów nawalnych w zlewni cieku. Wartość podpisanej umowy to 6,3 mln zł (bez VAT). Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o. z Poznania. Zadanie ma być skończone do 30 listopada 2023 roku.