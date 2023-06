IX Lubuska Konferencja Diabetologiczna w Łagowie Lubuskim odbędzie się w sobotę

Cukrzyca na konferencji naukowej w Łagowie Lubuskim

Konferencja diabetologiczna w Łagowie Lubuskim

Bożena Mospan, diabetolog, podkreśla, że cukrzyca to epidemia XXI wieku. W Polsce już 3 mln zł choruje na cukrzycę. To są pacjenci zdiagnozowani, a przypuszcza się, że 25 procent, albo i więcej nie wie, że choruje. Cukrzyca to cichy, skryty zabójca. Zanim da objawy takie jak nadmierne oddawanie moczu, chudnięcie, picie…

Wczesne rozpoznanie i zaopiekowanie się pacjentami jest bardzo ważne. Powikłania są bardzo poważne. Dlatego leczone są już stany przedcukrzycowe, ważna jest dieta, ruch…

- Program merytoryczny obejmuje całą diabetologię. Przyjeżdżają do nas profesorowie z całej Polski. Zawsze dokładamy starań, żeby program był bardzo dobry. By uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami, jakie pojawiły się w ciągu dwóch, trzech lat – podkreśla diabetolog.