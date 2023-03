IX Ultramaraton Zielonogórski. Zawodnicy mieli do pokonania 103 km! Wystartowali o świcie

Warto zwrócić uwagę, że tym razem trasa wiedzie uczestników nie w kierunku os. Cegielnia (jak bywało do tej pory), lecz os. Leśnego. I to jest jedna z nowości.

Dwie opcje startu: solo lub duathlon solo

Około godziny 5.30 przed linią startu trwały ostanie szlify. Jedni przygotowywali się do biegu, inni do pokonania dystansu w trybie duathlonu (bieg, rower), a jeszcze inni do przejechania całego odcinka na dwóch kołach - to kolejna nowość w XI edycji ultramaratonu. Nie trzeba dodawać, że atmosfera, której doświadcza się przed udziałem w takiej imprezie, jest z niczym innym nieporównywalna. Przed startem w czasie rozgrzewki zawodnikom dopisywały wyśmienite humory. Wszyscy wzajemnie zagrzewali się do boju, uzupełniali ekwipunek, korzystali z opcji ostatniej przekąski.