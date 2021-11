Jabłko ma niesamowite właściwości zdrowotne! Sprawdź, ile kalorii ma jabłko i do czego wykorzystać różne odmiany Redakcja

Jedno jabłko warto jadać każdego dnia. Aarón Blanco Tejedor on Unsplash

Jabłka to polskie owoce doceniane na całym świecie. I choć dostępne są przez cały rok, to najbardziej smakują jesienią. Jabłka mają szerokie zastosowanie kulinarne. Można spożywać je na surowo w formie przekąski między posiłkami, jako dodatek do owsianki, lub składnik surówki do obiadu. Ciasto z jabłkami, pieczone jabłka czy jabłko w cieście naleśnikowym to tylko niektóre propozycje na wykorzystanie ich do pysznych deserów. A ponieważ są niskokaloryczne i stanowią źródło cennych składników odżywczych, warto jadać ja nawet codziennie. Dla zdrowia, urody i smaku!