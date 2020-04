Jadwiga Caban-Korbas po swoim wystąpieniu odeszła ze słubickiego sanepidu. Nie pomogły petycje i głosy poparcia z całej Polski

Przypomnijmy: 4 marca, w związku z wykryciem pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w powiecie słubickim, starosta postanowił zwołać posiedzenie Powiatowego Zarządzania Kryzysowego. Podczas zebrania głos zabrała lek. med. Jadwiga Caban-Korbas, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach. I to właśnie jej wystąpienie chwilę później obiegło całą sieć i zostało uznane przez niektórych za niedopuszczalne...

Lek. med. Jadwiga Caban-Korbas mówiła m.in. o relacjach rodzinnych chorego i o trudnej współpracy z jego córką: - Mam informację od niego, że w Cybince nie spotykał się z nikim (...). Nie do końca sprawa jest jasna, bo pacjent twierdzi, że po pierwsze, jak wsiadał to nie miał żadnego kaszlu, usiadł z tyłu, za nim siedziała tylko jedna pani, pół autokaru kaszlało.

Szefowa słubickiego sanepidu przekazała zgromadzonym kilka rad: - Nie całujcie się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem! A nawet może i z mężem też nie, bo po co chłopak ma zarazić. Nie plujemy na ulicy! Wiecie Państwo dlaczego? Wirus lubi człowieka, on wcale nie chce siedzieć na powierzchniach, które nie są ludzkie - nie ma się tam czym paść. Ale w tej galaretowatej plwocinie może kilka godzin przetrwać.

"GIS zgodnie z przepisami nie powołuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zachowanie PPIS w Słubicach jest nieakceptowalne. Lubuski Inspektor Sanitarny zwrócił się do Starosty Powiatowego o natychmiastowe odwołanie Inspektora w Słubicach z zajmowanego stanowiska" - napisano na Twitterze Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Starostwo wstrzymało się od decyzji, jednak 15 marca w życie weszły nowe przepisy. Inspektorzy sanitarni od tego czasu są powoływani przez wojewodę i na wniosek wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

- Pan starosta mnie broni, bo rozumie, że pozostanie jako gospodarz tego terenu w trudnej sytuacji. Przy mnie się czuł bezpiecznie, bo miał wszystkie zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego podane na tacy, przedstawione w raportach. Teraz mu nie zazdroszczę, no ale co zrobić? Wojewódzka inspektor sanitarna zadzwoniła do mnie i powiedziała, że musiała zawnioskować o moje odwołanie - tłumaczyła szefowa słubickiego sanepidu podczas rozmowy z nami, 6 marca.