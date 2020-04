Jak będzie przebiegać pandemia koronawirusa w Afryce?

Epidemia koronawirusa przyspiesza również w Afryce

Epidemia koronawirusa stopniowo rozprzestrzenia się w całej Afryce. Oficjalnie tylko 5 z 54 krajów nie zostało dotkniętych pandemią. Dane te są jednak wątpliwe. Rząd niewielkiego archipelagu Wysp Świętego Tomasza i Książęcej otwarcie przyznaje, że nie posiada możliwości testowania obywateli. Sumienność raportowania kolejnych przypadków zachorowań budzi wątpliwość - mimo tego widoczny jest wzrost dynamiki zachorowań. Najbardziej dotknięte kraje to RPA, Burkina Faso i Kamerun. WHO już oficjalnie przyznaje, że pandemią dotknięty jest cały kontynent. Dyrektor organizacji, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wzywa państwa afrykańskie do silnej i zdecydowanej reakcji. Niestety, kolejne przepisy wprowadzane są w sposób, który tylko potęguje chaos.

Policjant gorszy od wirusa

Decyzje o wprowadzeniu działań prewencyjnych wprowadzają jeszcze większą panikę. Decyzja o zamknięciu granic Republiki Południowej Afryki sprawiła, że w przeddzień wejścia przepisu w życie, na granicy z Mozambikiem znalazło się 23 tys. osób. W Kenii dochodzi do aktów przemocy ze strony służb porządkowych, które próbują wymusić na mieszkańcach pozostanie w domu i przestrzeganie zakazu poruszania się - przypadki cywilów pobitych ze skutkiem śmiertelnych obejmują osoby nieletnie, w tym 13-letniego chłopca. Podobne sceny można zobaczyć obecnie w Zimbabwe.

Zakazy poruszania się wprowadzane są w sposób chaotyczny, często odcinają ludzi od źródeł zarobkowania. Mieszkańcy zagrożonych obszarów próbują ubiec wprowadzanie przepisów, czego skutkiem są masowe migracje ludności na dużych obszarach. Pracownicy organizacji humanitarnych wysuwają obawy, że na skutek chaosu i całkowitego zakazu przemieszczania się, niemożliwe będzie dotarcie z pomocą do osób najbardziej jej potrzebujących.