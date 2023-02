Jak być dobrym rodzicem? Jak zapobiegać depresji? Ważne spotkanie o kondycji dzieci i młodzieży z Marcinem Łokciewiczem Leszek Kalinowski

Główna choroba dzieci i młodzieży, mającej psychiczne problemy, to depresja. Pod względem liczby samobójstw wśród młodych ludzi Polska zajmuje drugie miejsce w Europie. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele, ale najważniejszy to kryzys rodziny. 20 procent polskich familii to matki samotnie wychowujące dzieci. Jeśli weźmiemy do tego presję w szkole, przeciążone programy, presję rówieśniczą czy różnice materialne, wydarzenia wokół nas, to młodemu człowiekowi nie jest łatwo dziś żyć.