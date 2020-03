Jak czują się pacjenci, przebywający na oddziale zakaźnym w Zielonej Górze?

W Lubuskiem (stan na wtorek, godz. 12.15, źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej) do tej pory, od momentu "pacjenta zero" wystąpiło w sumie 19 zachorowań na koronawirusa. Część tych pacjentów (w tym pacjent "zero") trafiało do szpitala w Zielonej Górze, część przebywa w innych placówkach lub w kwarantannie domowej.

Pacjentów przybywa. Czy mimo wszystko ci, którzy trafiają na oddział zakaźny zielonogórskiego szpitala, przebywają w izolatkach? - W tej chwili jeszcze tak, jest to możliwe - wyjaśnia nam rzecznik Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. - My mamy 35 miejsc. Natomiast sal jest mniej - stąd pacjenci zajmują izolatki oraz pojedyncze sale . Czyli nie są grupowani, chociażby w jednej sali po dwie osoby. Każdy pacjent zajmuje osobne pomieszczenie.

Koronawirus w Lubuskiem. Z 16 pacjentów 15 jest w stanie dobrym

Pacjenci, którzy trafiają do szpitala, to w dalszym ciągu są przede wszystkim osoby, które miały kontakt z mieszkańcem, wracającym z zagranicy. Lub same wróciły do Polski z innego kraju. - Przede wszystkim są to osoby, które albo miały już styczność z kimś, kto miał potwierdzenie, był pacjentem dodatnim lub też rzeczywiście był za granicą jakiś czas temu - precyzuje S. Malcher-Nowak.