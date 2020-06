Jak e-Zdrowie pomaga nam w dobie koronawirusa. I jakie zmiany jeszcze nas czekają?

E-recepta, teleporada... Od sierpnia wejdzie e-skierowanie. Trudno sobie wyobrazić, by w dobie koronawirusa nie działały programy e-Zdrowie. Co nas jeszcze czeka?

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich zorganizował debatę pod hasłem „e-Zdrowie” . Towarzyszyły jej rozstrzygnięcie konkursu dla dziennikarzy lubuskich mediów. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Debata o e-Zdrowiu. Eksperci zabierają głos Do zabrania głosu poproszono ekspertów. A byli nimi: Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych, Michał Oleksy, kierownik Wydziału Wdrożeń E-skierowania CSIOZ,

Daria Wielogórska-Rutka, prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Tomasz Kremer, lekarz medycyny rodzinnej z Zielonej Góry, Dariusz Suchorski, dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze.

E-Zdrowie w dobie koronawirusa Uczestnikom dyskusji trudno było sobie wyobrazić, by medyczne świadczenia można było świadczyć bez teleporad, e-recept, e-zlecenia na wyroby medyczne itd.

- Choć średnia wieku lekarzy rodzinnych to 60 lat, mimo obaw, daliśmy radę z cyfryzacją usług – mówi lekarz rodzinny Tomasz Kremer. – W pewnym momencie aż 90 procent usług świadczyliśmy za pomocą programów e-zdrowie (teleporady, e-recepty, e-zwolnienia).

Z czasem coraz więcej osób decydowało się także na bezpośrednie wizyty, jeśli lekarz wyraził taką konieczność. Ale do dziś jest też grupa pacjentów, która nie wychodzi z domu i za nic nie chce pojawić się w przychodni czy skorzystać z zaplanowanych wizyt u specjalisty, planowych zabiegów itd.

Nie brakuje też osób, którym teleporady bardzo przypadły do gustu i… dzwonią codziennie.

Będą e-skierowania. Od stycznia obowiązkowe Z e-Zdrowiem poradzili sobie doskonale także farmaceuci. Wszyscy zostali przeszkoleni i szybko opanowali nowe rozwiązanie.

- Mimo początkowych obaw, zwłaszcza ze strony starszych pacjentów, także i oni szybko odnaleźli się w nowym systemie. Przychodzili i zanim odpowiedzieliśmy Dzień dobry, już informowali o numerach e-recepty i peselu – podkreśla Daria Wielogórska – Rutka.

To jeszcze nie koniec nowości, jakie czekają lekarzy, farmaceutów, pacjentów.

- Pracujemy nad e-skierowaniami, one staną się obowiązkowe od 8 stycznia 2021 roku – zauważył. Michał Oleksy. – Będzie to dotyczyło wizyt u specjalistów, w szpitalu czy niektórych badań diagnostycznych. Już teraz – każdego dnia wystawianych jest 3 tysiące e-skierowań.

Trwają też prace nad wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Pilotaż rozpocznie się już w sierpniu br.

E-Zdrowie: Nie mamy się czego wstydzić Na jakim etapie jest dziś Polska, jeśli chodzi o e-Zdrowie.

- Z danych, które mieliśmy przed pandemią, wynikało, że jesteśmy opóźnieni w stosunku do takich krajów jak Estonia i Łotwa – zauważa Bernard Waśko. – Ale ważne jest to, że bardzo szybko nadrabiamy zaległości.

- Są liderzy jak kraje skandynawskie, ale są też kraje, które są za nami – dodaje M. Oleksy. – Patrząc jednak na tempo zmian i to, co udało się wprowadzić w ciągu ostatnich dwóch lat, nie mamy się czego wstydzić.

