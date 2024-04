Jak Marcin Pabierowski chce zmienić miasto? 21 kwietnia druga tura wyborów prezydenckich w Zielonej Górze

Marcin Pabierowski: Twórzmy nowe strefy gospodarcze

Nowy szpital - Centrum Zdrowia 75 plus

- W mieście są tylko dwa domy pomocy społecznej, jedno hospicjum. Jako członek rad widziałem, ile trzeba czekać na miejsce, jaki to problem dla wielu rodzin – podkreśla Marcin Pabierowski. - Z rozmów z mieszkańcami wiem, że oczekują oni zmian, jeśli chodzi o podejście do spraw związanych ze zdrowiem. Chcę, żeby miasto było wrażliwe na człowieka. Stąd jednym z priorytetów jest wybudowanie Centrum Zdrowia 75 plus. To miejsce opieki nad seniorem w kooperacji ze Szpitalem Uniwersyteckim pomoże rozwiązać w znacznym stopniu ten problem. Koszt takiej inwestycji to ok. 50 mln zł. Poza tym potrzeba nam nowych domów dziennego pobytu i innych placówek.

Zmiany dotyczyć mają też tzw. opieki wytchnieniowej, by wesprzeć rodziców czy opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Kandydat KO na prezydenta podkreśla, że konieczna jest współpraca miasta ze szpitalem, bo nie ma nic ważniejszego w życiu niż zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. A skoro o bezpieczeństwie mowa, to zdaniem Marcina Pabierowskiego, konieczna jest także zmiana charakteru straży miejskiej, która wspólnie z policją częściej patrolowałaby różnie miejsca w mieście, w tym zielonogórski deptak (zaułki muszą być odpowiednio doświetlone). Konieczny jest także rozwój monitoringu.