Jak moglibyśmy świętować okrągłe urodziny Zielonej Góry? Radny Marcin Pabierowski ma pomysł: zadbajmy o ważne miejsca, jak domek winiarski

O pomyśle wyremontowania ceglanego domku w okolicach zielonogórskiego Winnego Wzgórza mówi się w mieście od paru już lat.

Z biegiem czasu (wcześniej niewielki budynek pełnił funkcję mieszkalną, potem zamknięto go na cztery spusty) stan obiektu przy ul. Ceglanej w Zielonej Górze był coraz gorszy. Radni i społecznicy apelowali, by ceglany domek odnowiono, ocalono od ostatecznego wyburzenia. Pojawił się pomysł, by budynkiem zaopiekowała się Lubuska Izba Budownictwa. W międzyczasie odnowiono Winne Wzgórze.

Nie uwierzycie, jak przez lata zmieniały się okolice Wzgórza Winnego

W tej sprawie interpelację składał również radny KO, Marcin Pabierowski.

- Budynek nie jest tak zniszczony, aby go burzyć. Warto go chronić. Nie możemy pozwolić, by elementy kultury winiarskiej znikały z naszego miasta - mówił radny.

Piast-Polana ma się zmienić: