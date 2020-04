Jak możesz oszczędzić w czasie epidemii koronawirusa? Pokazujemy 9 prostych wskazówek, jak wydawać mniej pieniędzy. To nie jest trudne!

Koronawirus mocno daje nam się we znaki. Nie tylko powodem do stresu może być troska o zdrowia naszych bliskich i nas samych.

Koronawirus może nam dać też po kieszeni. Jak oszczędzać w trakcie epidemii?

Sen z powiek niektórym zaś spędza myśl o przyszłości. To normalne, że w obecnym czasie się o to martwimy. Dlatego podpowiadamy Wam, jak można w codziennym budżecie szukać oszczędności. Może okaże się, że możesz odłączyć od prądu telewizor, z którego korzystasz, by nie działał ciągle w trybie czuwania? A może warto przemyśleć, w jaki sposób na co dzień robimy zakupy? Być może okaże się, że jedzenia kupujesz za dużo i potem się marnuje? Podpowiadamy 9 prostych tricków, jak zaoszczędzić w dobie koronawirusa. Może dla wielu nie będą one nowością, ale przecież każdy sposób na szukanie dobrych rozwiązań w codziennym życiu może być przydatny.