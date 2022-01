Jak nie ulec modzie na morsowanie? Rok temu mieszkaniec Żar wpadł na oryginalny pomysł i zaczął mopsować!

Marcin od dawna biega, jeździ rowerem i pływa. Regularnie bierze udział w zawodach triatlonowych, a więc organizm ma naprawdę zahartowany. Jednak nigdy nie uległ modzie na morsowanie. Nie biega w szortach po górach i nie siedzi rozebrany w przeręblu.

-Moje pierwsze morsowanie zaliczyłem rok temu, ale było to pierwsze i ostatnie zanurzenie się w lodowatej wodzie. Niestety mam zbyt delikatne ciało i dostałem odmrożeń, mimo iż nie byłem w wodzie jakoś przesadnie długo. Nadal jednak chodzę z morsami, ale już jedynie jako fotograf. Wiadomo, że morsowanie bez zdjęcia na fejsa to nie morsowanie i taka osoba, która zrobi kilka zdjęć jest potrzebna, mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest najważniejsza-śmieje się Marcin.

Wystarczy mieć trochę inwencji

Postanowił jednak zapisać się historii swoim oryginalnym pomysłem na…mopsowanie. Wymyślił, że rozbierze się do rosołu i stanie przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach i pomarznie na śniegu i mrozie kilka minut. Pomysł szalony, ale trzeba przyznać bardzo zabawny.

-Teraz morsuje prawie każdy a ja nie lubię robić jak każdy -opowiada Marcin Oszmiańczuk. – Kiedyś przechodząc koło żarskiego MOPS-u wpadłem na pomysł, aby zrobić to w sposób żartobliwy. Zrobiłem zdjęcie w pozycji jaką najczęściej przyjmują morsy do fotki i wrzuciłem na fejsa z opisem iż odkryłem swoją niszę i nową odmianę morsowania-mopsowanie.