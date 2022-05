Jak podwyższyć swoją emeryturę? Waloryzacja i trzynastka to nie wszystko. Sprawdź co zrobić, aby uzyskać lepsze świadczenie emerytalne

Pomysły, jak podwyższyć emeryturę zna każdy z nas. Jak się okazuje, waloryzacja, trzynastka i czternastka to nie wszystko. Te są zależne od woli i decyzji polityków, a my nie mamy na nie wpływu. Czasami jednak możemy „wziąć sprawy w swoje ręce” i samodzielnie wpłynąć na podwyższenie naszych emerytalnych świadczeń. Jak to zrobić? Sprawdź co zrobić, aby uzyskać lepsze świadczenie emerytalne.

Waloryzacja emerytury następuje co roku. W rzeczywistości jednak nie dostajemy więcej

Waloryzacja emerytury następuje co roku i wynika głównie z inflacji. Oznacza to, że realna wartość świadczenia rośnie proporcjonalnie do wzrostu cen. Tym samym stać nas na podobne wydatki, jak przed podwyżkami cen. Czy emeryt może podwyższyć swoje świadczenia i dochody? W jaki sposób?

Trzynasta emerytura już na kontach emerytów

W kwietniu 2022 emeryci otrzymali trzynastą emeryturę. Było to świadczenie w wysokości 1217,98 zł netto. Według nowych przepisów od lipca 2022 r. emeryci mają zostać objęci obniżeniem podatku. Rząd przygotowuje się także do wypłaty 14 emerytury na jesień. Do emerytury wypłacane są także specjalne dodatki, np. dodatek pielęgnacyjny,

dodatek dla inwalidy,

dodatek dl sieroty,

dodatek kombatancki. Wszystko to są jednak działania niezależne od nas i oparte o decyzje polityków. Jak wziąć sprawy w swoje ręce i podwyższyć pieniądze, które otrzymujemy na emeryturze?

Podjęcie pracy na emeryturze. Czy to dobre rozwiązanie?