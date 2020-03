Jak powinno wyglądać kąpielisko w zielonogórskiej Ochli po remoncie? Każdy może o tym zadecydować! Co widzielibyście w tym miejscu?

Ruszają konsultacje w sprawie modernizacji kąpieliska w Zielonej Górze Ochli. Każdy mieszkaniec może zdecydować, co widziałby w tym miejscu po remoncie. Zjeżdżalnie, miejsce do grillowania a może sauna i jacuzzi?

Trzech radnych z klubu Zielona Razem: Andrzej Bocheński, Grzegorz Hryniewicz i Paweł Wysocki będą odpowiedzialni za koordynację pomysłu, którego efektem ma być odnowione kąpielisko w Zielonej Górze Ochli. Na remont tego miejsca wielu mieszkańców czeka już od lat... - Zielona Góra leży nad wodą, ale tak naprawdę tej wody dla mieszkańców jest mało - mówi radny Zielonej Razem, Andrzej Bocheński. - Dlatego przyszedł czas, by zająć się kąpieliskiem w Ochli. Może niektórzy będą mówić, że to już dawno należało zrobić. Wtedy padałyby pytania, z czego mielibyśmy zrezygnować, co miałoby powstać pierwsze... Ale teraz prezydent zdecydował i zapisał zarządzeniem w budżecie 500 tys. zł na przygotowanie koncepcji budowy kompleksu w Ochli. I to tak, jak będą chcieli mieszkańcy. Pragniemy to zrobić spokojnie, rozmawiając z mieszkańcami, słuchając, proponując konkretne rozwiązania.

Pomysł jest prosty. Na stronie urzędu miasta ruszyła już ankieta, gdzie można wyrazić swoją opinię, co widzielibyśmy na odnowionym kąpielisku w Zielonej Górze Ochli. LINK DO ANKIETY Z GŁOSOWANIEM: Tutaj zagłosujesz, co powinno powstać na kąpielisku w Zielonej Górze Ochli Najpierw koncepcja, potem projekt i budowa nowego kąpieliska w Ochli - Zaczynamy od konsultacji - mówi radny Grzegorz Hryniewicz. - Już dzisiaj na stronie urzędu miasta ruszyła ankieta, w której do 20 marca wszyscy mieszkańcy będą mogli głosować. Jest szansa wybrać m.in.: wodny plac zabaw, ścianki wspinaczkowe, brodziki dla dzieci, jacuzzi, minigolf, leżaki, fontanny, gastronomię, grill, ognisko. Trochę tego tutaj przygotowaliśmy. I nie zamykamy się tylko na te propozycje. Jeżeli ktoś będzie miał swój pomysł na to, co chciałby zobaczyć na zmodernizowanym terenie, będzie mógł tę ideę dopisać.

Trwa głosowanie... Czy kąpielisko w Ochli wymaga modernizacji? Tak. Z roku na rok kąpielisko wygląda coraz gorzej i potrzebuje remontu. Nie mam zdania na ten temat. Nie. Uważam, że w Zielonej Górze są ważniejsze sprawy.

Nie zabraknie spotkania z mieszkańcami - To już nie jest czcze gadanie - mówi radny Paweł Wysocki. - Jest zapisane na razie pół miliona złotych na przygotowanie koncepcji. Celem pierwszego etapu jest wybór elementów, które miałyby się pojawić w koncepcjach. Potem będzie wysyłanie zapytanie ofertowe do projektantów, którzy przygotują trzy koncepcje. A my będziemy wiedzieć, na jakich elementach najbardziej zielonogórzanom zależy.

Zorganizujemy też, najpewniej w ramach miejskiego Dnia Dziecka, piknik konsultacyjny. Na nich zostaną przedstawione pomysły i przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje - mówi Paweł Wysocki. Podczas pikniku będą prezentowane wstępne trzy wizualizacje. Mieszkańcy wybiorą, która podoba im się najbardziej. Na tej podstawie będzie można przekazać uwagi projektantowi. W przyszłym roku projekt mógłby już być gotowy. Radni przewidują, że budowa takiego kompleksu w Zielonej Górze Ochli może kosztować około 30 mln zł.

Skąd miasto weźmie pieniądze na modernizację kąpieliska w Ochli? - Pieniądze na ten cel będą z budżetu miasta - wyjaśnia Paweł Wysocki. - Mamy tak naprawdę kilka lat oszczędzania. Myślę, że w budżecie miasta znajdą się takie środki. Póki co nie ma unijnych programów, które pozwoliłyby na budowę takiego obiektu. Chociaż mieliśmy kiedyś koncepcję, by w ramach gminnego programu rewitalizacji to zrobić. Ale jak państwo wiecie, ówczesny zarząd województwa, mówiąc kolokwialnie, uwalił nam ten temat. Kiedy możemy się spodziewać zmian? Radni mówią, że jest szansa, by remont ruszył jesienią 2021 roku. Kąpielisko nadal ma być na świeżym powietrzu, bez dachu - Klimat nam się zmienia - zauważa radny Grzegorz Hryniewicz. - Nie ma przeszkód, by takie miejsce działało już od maja do jesieni.

- Na pewno trzeba będzie przygotować pewną segmentowość tego obiektu - dodaje Andrzej Bocheński. - Jeśli np. będzie chłodniej i nie ma warunków, by się kąpać, nie musi to przeszkadzać w korzystaniu chociażby z terenu do grillowania. A co jeśli rada miasta jednak będzie przeciwna budowie nowego kompleksu w Ochli? - Każdy z kandydatów na prezydenta Zielonej Góry przed wyborami mówił o Ochli - zauważa Paweł Wysocki. - Teraz powiedzą nagle nie? A Grzegorz Hryniewicz dodaje, że każdy mieszkaniec Zielonej Góry na pewno życzyłby sobie remontu kąpieliska. Zaś modernizacja jest dla naszego wspólnego dobra. POLECAMY