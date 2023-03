Jak pozbyć się insektów z domu? Zaczynają atakować mrówki, pluskwy, mole i prusaki. Domowe sposoby na nieproszonych gości (LISTA)

Większość owadów w odpowiedzi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zapada w zimowy sen, choć nie przypomina on tego, doświadczanego przez niedźwiedzie. Owady zwalniają procesy metaboliczne i na ten czas ukrywają się głęboko w glebie, spróchniałych pniach lub na dnie jeziora (komary). Część z nich w postaci poczwarek i larw lub dorosłych osobników.

Jakie insekty najczęściej spotykamy w domu?

Wśród robaków i owadów, które wiosną pojawiają się w naszych domach są te wyjątkowo uciążliwe i trudne do wyeliminowania . W ostatnich miesiącach zdecydowanie częściej możemy mówić o inwazji pluskiew , które ukrywają się w szczelinach łóżek i materacach. Są pasożytami i żywią się naszą krwią. Do niedawna nie stanowiły już problemu w krajach rozwiniętych, ale znów atakują i mogą przenosić się z miejsca na miejsce na ubraniach.

Jak sprawdzić czy pluskwy są w domu?

Insekty wykazują największą aktywność nocą, a przyciąga je do żywiciela ciepłota ciała oraz substancje wydzielane przez skórę. O ich obecności świadczą najczęściej ugryzienia, które są bezbolesne, ale powodują zaczerwienienia. Na rękach i nogach pojawiają się wówczas czerwone plamki lub małe, swędzące guzki. Ich rozdrapanie może prowadzić do zakażenia.

Jak pozbyć się pluskwy z mieszkania?

Pasożyty nie przeżyją bez żywiciela, a jaja składają w szczelinach łóżek, framugach, listwach przypodłogowych lub pod dywanem. Mimo dezynsekcji pluskwy wracają, więc czynności należy powtarzać, co ok. 2 miesiące. Samica może znieść nawet do 10 jaj dziennie, a larwy wykluwają się po około 6 tygodniach. Z uwagi na fakt, że mogą znajdować się w trudno dostępnych miejscach może zaistnieć konieczność kilkukrotnego oczyszczania miejsc z praniem pościeli oraz czyszczeniem materaców włącznie.