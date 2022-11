Jak prawidłowo brać leki? Dowiesz się na bezpłatnych konsultacjach w siedzibie NFZ - u w Zielonej Górze

Punkt konsultacyjny dla pacjentów został uruchomiony w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Podgórnej 9B w Zielonej Górze. Prowadzą go wykwalifikowani farmaceuci, u których będzie można uzyskać: informacje o dostępności produktów leczniczych, wskazówki dotyczące stosowania leków i ich przechowywania, indywidualną analizę interakcji lekowych oraz porady w zakresie suplementacji i zdrowego stylu życia.

- W 2020 r. został opublikowany raport, z którego jasno wynikało, że suplementy są nadużywane i stosowane bez szerszej wiedzy na ten temat - wyjaśnia Joanna Branicka, rzecznik prasowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze. - Tymczasem bardzo ważne jest, by zwrócić uwagę na to, co suplementujemy, zwłaszcza w kontekście chorób, na które się leczymy. Stąd też pomysł, aby pacjenci mogli spotkać się z farmaceutami, spokojnie porozmawiać, wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz uzyskać od specjalistów rzetelne odpowiedzi na nurtujące ich pytania.