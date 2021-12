Jak przygotować grzane wino? Przepisy i właściwości tradycyjnego grzańca. Co dodać do wina, aby było zdrowsze?

Historia grzanego wina

Czekolada do picia to zimowy comfort food, czyli prawdziwy poprawiacz nastroju. Wiele osób ją uwielbia, ale obawia się nadmiaru kalorii. Niesłusznie! Odpowiednio przygotowany napój może stać się…

Właściwości zdrowotne czerwonego wina

Przyprawy – ważne i zdrowe dodatki

Grzane wino nie istniałoby, gdyby nie aromatyczne przyprawy, które do niego dodajemy. To one nadają mu niepowtarzalny smak i zapach. Najczęściej do garnka z trunkiem trafiają: