Jak rozpoznać zawał serca? Na te objawy należy zwrócić uwagę. Symptomy często są inne u kobiet, mężczyzn i u osób chorych Natalia Falarz

Objawy zawału to głównie ból w klatce piersiowej, osłabienie i omdlenia, choć na sytuację zagrażającą życiu mogą wskazywać też znacznie subtelniejsze symptomy, zwłaszcza u kobiet. https://www.gettyimages.com/PIKSEL

Zawał serca to stan krytyczny, w którym dochodzi do martwicy tkanek tego narządu. Szybka pomoc ratuje życie chorego, dlatego tak ważne jest rozpoznanie jego pierwszych objawów. Mogą być one nieco inne u mężczyzn i kobiet, a ponadto u osób chorych i tych, które już wcześniej miały zawał. Dobrze więc wiedzieć, jakie dolegliwości powinny wzbudzić naszą czujność, a także co robić, jeśli wystąpią.