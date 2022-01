Jak rozróżnić systemy: pozarentowy i rentowy czyli niezdolność do pracy i niepełnosprawność.

Niezdolność do pracy i niepełnosprawność nie są tożsame. Te dwa pojęcia często są mylone, co rodzi nieporozumienia przy gromadzeniu dokumentacji i starania się o przywileje i uprawnienia. Rozróżnienie systemów: pozarentowego i rentowego pozwoli na wybór właściwych instytucji, do których zadań należy kwalifikowanie i orzekanie w powyższych tematach.