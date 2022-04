Spowiedź przedświąteczna to dla wielu wiernych stresująca chwila. Mamy różne obawy i opory. Szczególnie, gdy długo do niej nie przystępowaliśmy. Wątpliwości rozwiewa o. Jerzy Marć, kapucyn, który na co dzień pracuje i spowiada w parafii pw. św. Augustyna we Wrocławiu. Jego rady i wskazówki, jak się dobrze wyspowiadać, znajdziecie na kolejnych slajdach. Możecie na nie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Maciej Rajfur