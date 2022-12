Jak szybko pozbyć się kaca? Psychodietetyk radzi co jeść i pić następnego dnia po imprezie, by poczuć się lepiej

Zobacz także: Rosół z kury. Tradycyjny przepis na pyszną zupę. Idealne danie po imprezie

Czy jedzenie w sposób intuicyjny może pomagać na kaca?

Jedzenie intuicyjne związane jest odczytywaniem sygnałów płynących z ciała. Jeżeli ciało jest głodne, to jemy, a jeśli najedzone to przestajemy. Jeśli umiemy wsłuchiwać się w nasz organizm to najprawdopodobniej samo nam powie, czego chce lub nie. Gdy mamy kaca, to jednak będzie odrzucać jedzenie. Wtedy możemy dłużej pospać, a nie ulegać namowom domowników, aby coś zjeść. Myślę, że najlepiej nikogo do niczego nie zmuszać. Dzięki temu organizm zacznie działać w swoim tempie.