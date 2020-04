Jak to jest z łowieniem ryb w czasie epidemii koronawirusa? Czytelnik: czy dostanę mandat, jak będę wędkował w samotności, zachowam dystans?

- Wygląda to tak, że nikt w obecnej sytuacji nie powiedział wprost, czy wędkarze mogą wędkować lub nie mogą - mówi Beata Gacek, rzecznik prasowy zielonogórskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. - Zalecenia rządu są takie, by unikać aktywności sportowej . Natomiast nie ma stricte zakazu, ale też nikt nie chce powiedzieć, że "możecie wędkować". My jako PZW nie mamy takich kompetencji prawnych, by powiedzieć wędkarzowi, czy może pojechać na ryby, czy nie może. Bo nie możemy wziąć odpowiedzialności za interpretację prawa służb kontrolujących nad wodą przepisów i zaleceń, które wydał rząd.

Łowić ryby, czy ich nie łowić? Co na ten temat mówi policja?

- Od strony prawnej wygląda to tak, że dany przypadek jest rozpatrywany w zależności od indywidualnej, danej sytuacji. I jest to kwestia indywidualna policjanta - wyjaśnia nadkomisarz Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. - Wędkarstwo jest jednak kojarzone ze sportem. Nie jest to więc czynność niecierpiąca zwłoki, niezbędna do codziennej egzystencji. W przeciwieństwie do wyjścia do apteki, czy zrobienia zakupów sobie lub starszej osobie. Skłaniałbym się więc do tego, by ograniczać tego typu aktywność. Pamiętajmy, że może też przecież dochodzić do grupowań się wędkarzy na parkingach czy przy dorzeczach.