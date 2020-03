Jak unikać zarażenia koronawirusem? Zmień codzienne nawyki, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo

Pal odpowiedzialnie – nie zachęcamy oczywiście do palenia papierosów, których dym powoduje stany zapalne w płucach i zwiększa ryzyko zainfekowania ich koronawirusem. Wiele osób korzysta jednak z zamiennika tytoniu, jakim są elektroniczne papierosy. Jego użytkownicy dotykają go jednak wielokrotnie w ciągu dnia, nie zwracając przy tym uwagi na higienę dłoni. Dlatego będąc poza domem należy szczególnie unikać ich kontaktu z ustnikiem urządzenia. Najlepiej często go odkażać, pamiętając o tym zwłaszcza po powrocie do domu. Jako że środki dezynfekujące są nieprzeznaczone do spożycia, ustnik należy przetrzeć później wodą lub spirytusem. E-papierosa najlepiej trzymać przy sobie i nigdzie nie kłaść.