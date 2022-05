Jak wybrać kostium kąpielowy, który ukryje brzuszek i optycznie wyszczupli? Sprawdź modne letnie stroje na basen i plażę, które pokochasz

Jednoczęściowy kostium wyszczuplający – jaki wybrać?

Dwuczęściowe kostiumy kąpielowe, które ukryją mankamenty

Ciekawym rozwiązaniem jest kostium kąpielowy, który skutecznie ukryje nadprogramowe kilogramy i nazywa się tankini. To połączenie fig i koszulki przystosowanej do pływania. Jest to oryginalny strój, który sprawdzi się dla każdej kobiety, niezależnie od wieku i figury. Fason majtek, czyli klasyczne figi z podwyższonym stanem docenią przede wszystkim panie, które chcą wymodelować brzuch lub go zakryć. Góra tankini daje również możliwość odwrócenia uwagi od tych grubszych partii ciała – dzięki zastosowaniu odpowiednich kolorów oraz wyborowi kroju koszulki. Ten rodzaj kostiumu kąpielowego będzie też idealny dla kobiet w ciąży.