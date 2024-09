Jak Żagań stał się Dreznem i Paryżem? Tak działa magia kina!

Marcel Sławiński jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Wydziału Scenografii ASP w Krakowie. Pracuje jako adiunkt Katedry Scenografii Filmowej na Wydziale Scenografii ASP w Warszawie. Tworzył scenografię teatralną m.in. w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej, telewizyjną i filmową. Katarzyna Sobańska jest absolwentką katowickiego wydziału ASP w Krakowie. Jest kierownikiem Katedry Scenografii Filmowej na Wydziale Scenografii ASP w Warszawie. Ma na koncie ok. 60 realizacji filmowych i teatralnych. Nagradzana na wielu festiwalach za swoją działalność twórczą.

Ten artystyczny team współpracuje od 2008 roku. Prowadzą autorską Pracownię Scenografii w Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Mają na koncie wiele wspólnych realizacji filmowych i teatralnych. Aktualnie pracują przy scenografii polskiej produkcji "Chopin, Chopin", w reżyserii Michała Kwiecińskiego, z Erykiem Kulmem w roli Chopina.

Dworzec dyliżansów na placu Klasztornym

Żagańska scena filmu powstała w środę 28 sierpnia 2024. Budowa scenografii zaczęła się kilka dni wcześniej. Dla ruchu została zamknięta droga na parking pod zespołem klasztornym, od strony ul. Ratuszowej, z jednej i drugiej strony. Na parkingu stanęły przyczepy dla ekipy filmowej i ok. 20 koni, które na plan filmowy przyjechały z wielu miejsc. Między innymi spod Warszawy i niemieckiego Lipska. - Moje konie brały już udział w kilku filmach - zaznaczył pan Stanisław, właściciel stajni pod Warszawą. - Są spokojne i łagodne, lubią pracować i słuchają poleceń.

Konie zostały zaprzężone do bryczek i dyliżansów, podczas nagrywania zdjęć do filmu, pracowały na zainscenizowanym dworcu dyliżansów w Dreźnie, który powstał na placu Klasztornym.