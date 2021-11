Jak zaoszczędzić na jedzeniu? Podpowiadamy, bo zima przyniesie powiew drożyzny Agata Wodzień

Co zrobić, by nie marnować jedzenia, a tym samym mniej wydawać? Oto kilka prostych sposobów ---> Monaday News: Badanie, przeprowadzone przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla Grupy BLIX, pokazuje, że aż 67,9% rodaków ogranicza wydatki w sklepach przez rosnącą inflację i wysokie ceny Paweł Dubiel/PolskaPress Zobacz galerię (7 zdjęć)

"Do marketu po podstawowe zakupy to nie ma po co wchodzić bez co najmniej 200 złotych", żali się klientka innej stojącej za nią w kolejce do kasy. Żywność podrożała i odczuwamy to, płacąc za zakupy. Czy można kupować taniej i zaoszczędzić na jedzeniu? Wskazujemy takie źródła. Dorzucamy również proste metody na to, by nie marnować żywności. To też wpłynie na nasz portfel.